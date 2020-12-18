Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансовые новости
- |
- 18.12.20
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нафтогаз» стал собственником «Надра Юзовская» - глава Госгеонедр
16:21 18.12.2020 |
Об этом в Facebook написал глава Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роман Опимах.
"Положено начало разблокированию реализации соглашения о распределении углеводородов на Юзовской площади, которая находилась в статусе самой крупной "спящей" лицензии десятилетия, площадью более 7,5 тысячи квадратных метров. С сегодняшнего дня группа НАК "Нафтогаз Украины" получает право на вхождение в проект в качестве полноценного собственника ООО "Надра Юзовская", которая является стороной-инвестором по соглашению", - написал Опимах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.о. руководителя САП подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову - источник
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке дорожает, но банкиры ждут нового обвала курса из-за ОВГЗ
|Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко
|Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» стал собственником «Надра Юзовская» - глава Госгеонедр
|Нормативы к началу декабря нарушали 9 украинских банков – НБУ
|«Мировая» между Витренко и «Нафтогазом»: экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
|В Украине выпустили карту с двумя платежными системами одновременно
|ПриватБанк планирует продать свою долю в латвийском PrivatBank – Крумханзл
|Кабмин согласовал покупку «Нафтогазом» «Надра Юзовская»
Это интересно
|Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут
|Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта - впервые за 44 года
|Huawei выпустила замену Android. Она уже доступна для смартфонов Huawei Mate 30 и P40
|Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд