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Столичный отель «Дніпро» регистрирует торговую марку казино Dnipro Casino
15:14 16.12.2020 |
ЧАО "Отель Днепр" подало заявку и начало регистрацию торговой марки Dnipro Casino, среди указанных услуг в соответствии с индексами Ниццкой классификации - обеспечение оборудованием для казино (азартных игр), услуги по азартным играм, услуги ночных клубов (развлечения).
Об этом свидетельствуют данные в системе Укрпатента.
Согласно индексам Ниццкой классификации, предусмотрены индексы 28 и 41: кроме указанных выше услуг, также предполагается проведение лотерей, услуги букмекерских контор, игровые компьютерные услуги, видеоигровые консоли и портативные игры.
"Вскоре после покупки "Днепра" начался IP троллинг, связанный с легализацией рынка гемблинга, и мы уже получили 5 предложений по открытию казино, поэтому решили подать на регистрацию эту ТМ. Сейчас видим эту проблему и в других областях, так что это явно не последняя ТМ, которую мы зарегистрируем", - заявил в комментарии liga.net представитель инвесторов Александр Кохановский.
Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.
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