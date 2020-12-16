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Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК на 275 миллионов
15:42 16.12.2020 |
Антимонопольный комитет оштрафовал группу ДТЭК на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове.
Как сообщает Укринформ, об этом говорится на сайте АМКУ.
«Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО «ДТЭК Западэнерго» и ООО «Д.Трейдинг») в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» в исследуемый период с июля по октябрь 2019 года злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы на общую сумму более 275,2 млн грн», - говорится в сообщении.
В АМКУ напомнили, что «Остров Бурштынской ТЭС» - особая зона в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. ПАО «ДТЭК Западэнерго» производит около 90% электроэнергии на этом «острове».
По данным АМКУ, АО «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО «ДТЭК Западэнерго» электрической энергии в сегменте «балансирующий рынок» по более высоким ценам.
«Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Такие действия невозможно было совершить без сохранения значительных долей АО «ДТЭК Западэнерго». Этому способствовала практика, к которой прибегало ООО «Д.Трейдинг», ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону «Остров Бурштынской ТЭС». Компания в течение июля - октября 2019 выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли АО «ДТЭК Западэнерго» на территории «Остров Бурштынской ТЭС», - добавили в АМКУ.
В ведомстве указали, что ООО «Д.Трейдинг» также получило выгоду от таких действий, «устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РСВ».
Как отмечается, от таких действий пострадали все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес получил значительно более высокие тарифы и существенно потерял в конкурентоспособности. Граждане также ощутили на себе подорожание электричества.
Решением АМКУ на АО «ДТЭК Западэнерго» были наложены штрафы в размере более 176 млн грн, а на ООО «Д.Трейдинг» - более 99,2млн грн.
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