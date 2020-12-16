Соломенский суд по ходатайству полиции принял решение изъять у НАБУ экспертизу по делу Приватбанка – Сытник

Речь о последней экспертизе Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе денег из Приватбанка.

СМСку, которая пришла на телефон директора НАБУ Артема Сытника, он зачитал вслух: «Соломенский суд по ходатайству следователя Соломенского управления полиции принял решение изъять у НАБУ экспертизу по делу Приватбанка».

Большая часть возможных схем по выводу денег из Приватбанка происходила в частном банке и это были деньги вкладчиков. Поэтому изначально прямой подследственности НАБУ в этом деле не было. И мы, собственно, смотрели на него через призму процесса национализации «Привата» и действий работников Национального банка, заявил в интервью редактору отдела политики ZN.UA Инне Ведерниковой директор НАБУ Артем Сытник.

Однако, по словам Сытника, после того как генпрокурор Рябошапка проанализировал степень влияния бывших бенефициаров Приватбанка на другие правоохранительные органы, расследующие дела «Привата», было принято решение собрать все эпизоды воедино и отдать в НАБУ.

"Что и было сделано. И я убежден, что именно этот шаг экс-генпрокурора стал причиной его увольнения. Кто поднимал вопрос по Рябошапке в парламенте? Депутаты, которые прямо связаны с Коломойским. Здесь, кстати, очевиден вопрос несостоятельности гарантий, которые получает генпрокурор от государства. Отправлять его в отставку 226 голосами слишком простая задача для такого состава парламента, как этот. Кстати, антикоррупционный прокурор имеет больше гарантий, чем генеральный прокурор. Как это ни парадоксально", - сообщил Сытник.

Отметим, что в деле о «Привате» одной из самых больших проблем является экспертиза.

"У НАБУ нет своих экспертных учреждений и мы всегда зависим от других, в первую очередь государственных структур. А они, как известно, подчиняются другим правоохранительным органам и другим органам власти. Поэтому всегда есть риск как подкупа эксперта, так и прямой команды сделать неправдивое заключение", - сказал Сытник в интервью.

По словам директора НАБУ, на сегодняшний день есть наработанные решения, которые требуют согласования прокурора.

"Сейчас в этом деле однозначно играет свою роль отсутствие руководителя САП. Но я думаю, что в ближайшее время мы поймем, в какую сторону повернется дело и есть ли у Генпрокуратуры воля двигать его в рамках закона", - подытожил Сытник.

Кто, как и зачем разрушает антикоррупционную систему Украины? Почему центральная власть и президент Зеленский хранят гробовое молчание? Какую роль в расшатывании основ государства играют украинские олигархи и Москва? Какие пласты топ-коррупции могут быть вскрыты делами по ОАСК и экс-нардепу Микитасю? Зачем ОПУ покрывает Олега Татарова? Сколько надо еще времени, чтобы разобраться с пленками Лероса и «понятийками» Кличко? Есть ли у НАБУ реальные претензии к экс-премьеру Гройсману?

Эти темы были подняты в первой части интервью с директором НАБУ Артемом Сытником. Но главное - вы получите не лоскутное, а комплексное видение ветерана антикоррупционного послемайданного фронта о том, кто, как и зачем разрушает антикоррупционную систему.