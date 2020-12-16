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ФГВФЛ назвал сроки выплат вкладчикам обанкротившегося «Мисто Банка»
18:26 15.12.2020 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру вывода АО "Мисто Банк" с рынка путем введения временной администрации. Временная администрация вводится сроком на один месяц с 15 декабря до 14 января 2020 2021 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Как отмечается в сообщении, выплаты возмещения по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тысяч гривен начнутся не позднее 20 рабочих дней со дня введения временной администрации, то есть в первой половине января 2020 года.
Точную дату и порядок выплат, а также все решения по этому банку фонд намерен сообщить вкладчикам и кредиторам на своем веб-сайте и в социальных сетях.
Напомним, Национальный банк 14 декабря отнес АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных. По данным НБУ, контролером АО "Мисто Банк" Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.
По состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их количество сократилось на 673. В Украине насчитывалось 74 действующих банков, их количество сократилось по сравнению с 1 января, поскольку банк "Аркада" был признан банкротом и лишился лицензии.
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