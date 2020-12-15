Глава Concorde Capital купил торговые центры «Амстор» за 456 миллионов





14 декабря в системе Прозорро.Продажи состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе.

Победителем аукциона с предложением 456 млн грн стало ООО "Мадера Девелопмент" (конечный бенефициар - основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа). Стартовая цена на лот была 283,5 млн грн, сообщает Finbalance.

Продажа соответствующих объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор". Эта структура была признана банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 23.07.2019.

Как писал БизнесЦензор, ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом "Торговый дом Амстор" Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру.

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долл, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе).