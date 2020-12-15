Венедиктова вошла в группу прокуроров по трем делам ПриватБанка

Генпрокурор Ирина Венедиктова вошла в группы прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в трех основных производствах по ПриватБанку.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Слова не должны расходиться с делами. Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой «Приват». По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Я уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах", - написала генпрокурор.

По ее словам, прокуроры наметили шаги, которые будут сделаны в рамках расследования в ближайшее время.

Как сообщалось, Генпрокуратура проводила следствие по производствам, касающимся "Приватбанка", а после завершения в ведомстве следствия эти дела на дорасследование были переданы НАБУ.

В частности, следствие по первому эпизоду касалось завладения должностными лицами «ПриватБанка» государственными средствами Национального банка, выделенных для рефинансирования. Сотрудники ПриватБанка в течение 2014 г. выдали кредиты под залог имущественных прав на товар 42 резидентам, которые были подконтрольны группе «Приват», учредителями которой является 51 нерезидент с «приватовскими корнями». Те, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета других нерезидентов якобы с целью получения товаров. Общую сумму размером 18,9 млрд гривень получили компании Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc. Поставок товаров до сих пор не произошло. Деньги в сроки, предусмотренные кредитными договорами, ПриватБанк не получил. Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает ПриватБанк, не обеспечивают погашение кредитов и возврата средств.

Следствие в отношении второго эпизода началось на основании заявления экс-главы правления ПриватБанка Александр Шлапака. Так, 15 декабря 2016 г. в ПриватБанк поступило сообщение НБУ о том, что компания Claresholm marketing LTD признана связанным с банком лицом. Несмотря на то, что банку запрещено проведение любых активных операций со связанными лицами, бывшее руководство ПриватБанка в течение 15-16 декабря провело незаконные операции. В частности, менеджеры ПриватБанка заключили с Claresholm marketing LTD кредитные договоры на сумму $ 389 млн, € 60 млн и отразили задолженность в балансе банка. Таким же образом 16 декабря бывшие служащие ПриватБанка провели аналогичные незаконные банковские операции с другими, связанными с банком юрлицами. Например, был заключен кредитный договор на сумму 3,2 млрд грн с компанией с ООО «Новафарм».

Следствие осуществлялось также относительно предоставления банком в течение 2008-2016 годов кредитов ряду компаний на заранее невыгодных экономических условиях. Средняя ставка по кредиту составляла 10,5% в то время, когда банк привлекал ресурс под 17%. Обеспечением по этим кредитам выступали залоги на сумму около 267 млрд грн, из которых имущественные права были на сумму 237 млрд грн, что составляет почти 90% от всего портфеля залогов. Однако проведенные новым руководством банка проверки показали, что стоимость залогового имущества была завышена. Из материалов дела следует, что бывшие должностные лица ПриватБанка предоставляли кредиты на заранее невыгодных для банка условиях юридическим лицам, имевшим признаки фиктивности.