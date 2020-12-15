Корпоратизации предприятий Укроборонпрома планируют осуществить за 6-8 месяцев

Предприятия Укроборонпрома, которые после реорганизации и ликвидации концерна будут находиться под управлением новой структуры - "Оборонные системы Украины" - должны быть корпоратизированы течение 6-8 месяцев.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время пресс-конференции на тему "Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса", сообщает корреспондент Укринформа.

"По времени - я сторонник того, чтобы это произошло как можно быстрее. В конце концов, эту реформу мы должны были провести 15-20 лет тому назад. Мы давно опоздали с этим. Но, учитывая то, что предприятия находятся в разной стадии своего развития - экономического , финансового и в том числе функционального, поэтому процесс корпоратизации займет, конечно, для каждого из них разное время. Я надеюсь, что в течение 6-8 месяцев мы сможем это сделать, если будем интенсивно работать все", - сказал Уруский.

Он отметил, что все более, чем 60 предприятий, которые после ликвидации "Укроборонпрома" войдут в новую холдинговую компанию - "Оборонительные системы Украины", должны быть корпоратизированы.

"Концерн ("Укроборонпром", - ред.) будет подлежать ликвидации. Будет создана принципиально новая структура. Предприятия, которые будут составлять основу 6 холдинговых компаний, подлежат корпоратизации. Это более 60 предприятий. А холдинговые компании, фактически их акции, будут находиться под управлением Государственной холдинговой компании "Оборонные системы Украины", - отметил вице-премьер.

Еще часть предприятий "Укроборонпрома" войдут в другой холдинг, который также будет создан в результате реформирования "Укроборонпрома".

"Что касается другой государственной холдинговой компании - "Аэрокосмические системы Украины", туда войдет три холдинговые компании, часть предприятий войдут туда из "Укроборонпрома"", - сообщил Уруский.

Кроме того, будет создан третий холдинг, который объединит корпоратизированные предприятия, которые на сегодняшний день находятся в управлении Госкосмоса. В частности, отметил Уруский, будут корпоратизированы КБ "Южный" и "Южмаш".

"Третья холдинговая компании - "Космически-ракетный центр "Южный" - туда войдут предприятия после корпоратизации, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины. В частности, и КБ "Южное" и "Южмаш" - они также подлежат корпоратизации ", - отметил он.

При этом Уруский подчеркнул, что достигнуто принципиальное согласие между всеми сторонами, причастными к реформированию "Укроборонпрома". Это, в частности, сам концерн, профильное министерство - Минстратегпром и Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Мы вышли на общее видение реформы. В ближайшее время эту реформу мы рассмотрим на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Разница заключалась в наших взглядах на механизмы реформ", - сказал Уруский, добавив, что согласия удалось достичь, в том числе - в результате смены руководства "Укроборонпрома".