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Уруский допустил продажу «Южмаша»
20:30 14.12.2020 |
Вице-премьер-минстр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский считает, что со временем может возникнуть вопрос продажи акций КБ "Южное" и "Южмаш". Но на первом этапе должна быть проведена корпоратизация.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом он заявил во время пресс-конференции на тему "Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса", с участием генерального директора ГК "Укроборонпром" Юрия Гусева, председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича и советника Офиса Президента Алексея Арестовича.
"Реформа (концерна "Укроборонпром"- ред.) делается ради того, чтобы улучшить инвестиционный климат в наших глазах, в частности, в аэрокосмической и оборонно-промышленной. Считаем, что когда мы внедрим корпоративную модель управления в этих двух принципиально важных отраслях, то получим возможность привлекать инвесторов, в том числе и стратегических. На предварительном этапе мы пока не рассматриваем возможность продажи акций ни КБ "Южное", ни Южмаша. Нам пока задача стоит осуществить корпоратизацию. А дальше, в случае возникновения предложений, - конечно, что они будут рассматриваться. В том числе - с возможностью привлечения стратегического инвестора в эти отрасли", - отметил он.
Ранее Уруский сообщил, что все предприятия, которые после ликвидации Укроборонпрома войдут в новые холдинговые компании, должны быть корпоратизированы. По его словам, учитывая то, что предприятия концерна находятся в разной стадии своего развития - экономического, финансового и функционального, процесс корпоратизации займет для каждого из них разное время. В то же время, он выразил надежду, что в течение 6-8 месяцев корпоратизация предприятий будет завершена.
После ликвидации Укроборонпрома КБ "Южное" и Южмаш войдут в холдинговую компанию "Космическо-ракетный центр "Южный".
Как сообщал Укринформ, концепция реформирования Укроборонпрома предусматривает, что в 2021 году этот государственный концерн прекратит свое существование. Вместо него будут созданы 6 холдингов, в которые, по отраслевому признаку, будут включены предприятия - участники бывшего концерна: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия.
Перечень предприятий, которые войдут в холдинговые компании, которые будут образованы после реорганизации и последующей ликвидации Укроборонпрома, будет обнародован после одобрения на заседании Совета национальной безопасности и охраны (СНБО).
Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" (Южмаш) входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).
За время существования предприятия были созданы четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств «Циклон», «Космос», «Зенит».
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