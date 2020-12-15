«Нафтогаз» купил контрольный пакет в «Надра Юзовская», ждет согласования АМКУ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Нафтогаз» купил контрольный пакет в «Надра Юзовская», ждет согласования АМКУ

 


НАК "Нафтогаз Украины" приобрел свыше 50% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", принадлежащей НАК "Надра Украины", передает Энергореформа.

Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в этой связи комитет начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которого "Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовском участке.

"Имеющаяся в материалах заявления информация дает основания полагать, что указанная концентрация по форме является вертикальной интеграцией субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по добыче сырья (нефти и газа), производства и реализации готовой продукции... У "Нафтогаза" существует возможность усилить рыночную власть за счет увеличения объемов собственной добычи природного газа и нефти, что может привести к существенному ограничению конкуренции на рынках газа и нефти", - поясняется в сообщении комитета.

В этой связи комитет начал сбор информации, которая может повлиять на принятие АМКУ решения о концентрации.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что компания присоединяется к выполнению соглашения о разделе продукции (СРП), чтобы обеспечить продолжение выполнения обязательств по разработке Юзовского участка, которые были определены по результатам проведенного в 2012 году конкурса, в котором победителем была объявлена вышедшая из проекта Shell.

В группе напомнили, что "Нафтогаз" уже оценил Юзовскую площадь по существующим геологическим данным, при этом компания уже разрабатывает находящее в центре участка Святогорское месторождение. Еще более 20 площадей компании граничат с Юзовским участком или расположены в непосредственной близости.

"Украина не может в дальнейшем медлить с разведкой новых перспективных участков в условиях, когда добыча на "старых" месторождениях падает. Обладая необходимыми геологическими данными и опытом работы на смежных площадях "Нафтогаз" сможет обеспечить скорейшее, качественное начало работ на Юзовской площади. После подтверждения углеводородных запасов, снятие существующих политических и экономических рисков, улучшение ценовой конъюнктуры, в наших планах - привлечь к освоению этого участка международных инвесторов", - отметил глава газового дивизиона "Нафтогаза" Александр Романюк.

Как сообщала Энергореформа, в январе 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая обл.). В конце 2014-го в Shell заявили, что достичь желаемого прогресса в разведке участка не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года международная компания окончательно вышла из СРП.

В июле 2016 года нидерландская Yuzgaz B.V. (Нидерланды) стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовского участка. В декабре 2018 года Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в СРП по Юзовскому участку в пользу компании Yuzgaz с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабре 2019 года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., принадлежащая холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте, но позднее EPH разместило сообщение о сохранении интереса к разработке участка.

Директор дивизиона "Разведка и Добыча" "Нафтогаза" Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о подписании договора с НАК "Надра Украины" для получения доступа ко всей доступной геологической информации компании.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в октябре 2020 года сообщил, что группа готова начать бурение на Юзовском участке через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку.

По его словам, Юзовский участок интересен компании для тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, которые работали в Shell и занимались этим проектом.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический - в 20 млрд куб. м.

До последнего времени 99% в ООО "Надра Юзовская" принадлежало государственной НАК "Надра Украины", еще 1% - 100%-й "дочке" НАК "Надра Украины" в лице "Укрнаукагеоцентр".

По материалам: EnKorr
 

ПО РУБРИКАМ

14.12 Валютные продавцы утаптывают доллар, в то время как единственным значительным покупателем 14 декабря был только Нацбанк

14.12 Венедиктова вошла в группу прокуроров по трем делам ПриватБанка

14.12 Нацбанк смягчил требования к банкам для продажи непрофильных активов

14.12 Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты

14.12 НБУ признал неплатежеспособным банк экс-регионала Фурсина

14.12 Депозитные ставки для физлиц 14.12.20

14.12 Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов

14.12 НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса

14.12 Фонд гарантирования хочет удвоить сумму возмещения

14.12 Евро 14 декабря укрепляется к доллару на данных о промпроизводстве в еврозоне

14.12 Фондовые биржи АТР 14 декабря в основном закрылись ростом

14.12 Справочный курс гривны 14 декабря повышен на 8,29 коп до 27,882 грн/$1

14.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.12.20

14.12 Остаток средств на корсчетах банков 12.12.20

14.12 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.12.2020

• дальше…

14.12 Гаагская ловушка для Кремля. Что теперь делать Путину

14.12 Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты

14.12 Покупателем захваченного в Крыму винзавода «Массандра» оказался друг Путина

14.12 В Стокгольме просят частные клиники о помощи из-за загруженности реанимаций

14.12 В Совете ЕС утвердили положения, из-за которых Польша и Венгрия угрожали блокировать бюджет

14.12 Эксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального - Bellingcat

14.12 Великобритания прекратит поддержку зарубежных нефтегазовых проектов

14.12 Совет ЕС согласовал шаги для создания рынка «зеленого» водорода в Европе

14.12 Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в школе

14.12 Минюст США запросил документы о деятельности сына Байдена в Украине

14.12 Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет

14.12 Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины

11.12 Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

11.12 Деньги в обмен на правосудие: как ЕС преодолел сопротивление Польши и Венгрии и почему это важно

11.12 Поможет ли отключение Беларуси от SWIFT лишить власти Лукашенко?

• дальше…

09.12 Украина перейдет к переписи населения по реестрам вместо бумажной через 10 лет, – Немчинов

09.12 Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января

08.12 В Госпотребслужбе рассказали, работу какого транспорта ограничат в Киеве в случае необходимости

08.12 Украина заняла 83 место в рейтинге скорости мобильного интернета

08.12 Бронирование авиа и железнодорожных билетов достигло 70% от докарантинного уровня

07.12 Опрос: 50% украинцев боятся финансовых трудностей из-за COVID-19 больше, чем болезни

04.12 Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

04.12 Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на три недели – Степанов

03.12 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine

03.12 В столице запустили пилот по обмену водительского удостоверения

01.12 Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун

27.11 В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

26.11 В приложении «Дия» запустили реестр избирателей

26.11 Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем

26.11 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

• дальше…

14.12 Судья Вовк решил забрать у НАБУ скандальное дело Татарова

14.12 Венедиктова вошла в группу прокуроров по трем делам ПриватБанка

14.12 Гаагская ловушка для Кремля. Что теперь делать Путину

14.12 Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле

14.12 Минюст США запросил документы о деятельности сына Байдена в Украине

14.12 Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины

14.12 Позитив недели. Благодаря новой «Кольчуге» пол-России будет как на ладони

14.12 Кому мешок на голову, кому — квартира в Ирпене. Какие судьбы уготованы коллаборантам из ОРДЛО

11.12 Дыра в нацбезопасности. Как Венецианская комиссия вместо Зеленского разрулила наш конституционный кризис

11.12 Как Украине дальше говорить с Россией о Донбассе

11.12 НБУ опять изменил структуру. Рожкову перевели в «хозяйственный блок»

11.12 Экс-глава ГФС «дорисовал» себе 1000% надбавки к окладу - прокуратура

11.12 «Я тебя породил, я тебя и убью»: Вчера у Коломойского объявили региональную войну Зеленскому

11.12 Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине

11.12 Венецианская комиссия советует Украине изменить закон о Конституционном суде

• дальше…

14.12 Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов

14.12 Microsoft дала родителям власть блокировки Xbox прямо со смартфона

14.12 У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд

14.12 Mercedes-Benz и BMW объявили перемирие и даже прорекламировали друг друга

14.12 SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету

14.12 Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей

14.12 Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»

14.12 Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10

14.12 Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X

11.12 Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены

11.12 Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide

11.12 В Gmail разрешили редактировать документы Microsoft Office напрямую

11.12 Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE

10.12 Компания Microsoft запатентовала технологию создания «цифрового бессмертия»

10.12 У Alfa Romeo Stelvio появилась новая версия Veloce Ti

• дальше…

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно