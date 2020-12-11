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ЗАЗ получил сертификат Евро-6 и наладит поставки техники в Евросоюз
18:16 11.12.2020 |
Запорожский автомобилестроительный завод успешно завершил испытания и получил одобрение типа ЕС для автобуса А10.
Об этом сообщили в пресс-службе корпорации Укравто, в которую входит и ЗАЗ, передает корреспондент Укринформа.
«Запорожский автомобилестроительный завод» получил одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждается и соответствие на Евро 6. Таким образом, качество, технические параметры и, главное, экологичность продукции украинского автопроизводителя, официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза", - заявили в Укравто.
По данным пресс-службы, пока завод из Запорожья единственный, кто получил подобный «Евро 6» сертификат среди всех автомобильных и автобусных заводов.
«Полученный сертификат соответствия нормам Европейского Союза открывает для украинского автопроизводителя новые возможности. Благодаря тому, что автобусы производства Запорожского автомобилестроительного завода, при схожих эксплуатационных характеристиках с европейскими аналогами, имеют более привлекательную цену, запорожское предприятие имеет хорошие перспективы продаж», - говорится в сообщении.
Отмечается, что модель автобуса ZAZ А10 будет поставляться на экспорт и в ближайшее время выйдет на рынки стран Европейского Союза.
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