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Укрэнерго привлечет кредит в госбанках для погашения долгов перед ВИЭ
10:57 11.12.2020 |
Кабинет Министров утвердил условия предоставления в 2020 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, привлекаемым ЧАО "НЭК "Укрэнерго" .
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года №1203, сообщает Укринформ.
"Предоставить в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым ЧАО "НЭК "Укрэнерго" у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием "Гарантированный покупательˮ. Утвердить условия предоставления в 2020 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым ЗАО "НЭК "Укрэнерго", - говорится в документе.
Госгарантии предоставляются для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривень.
Постановлением предусматривается, что министерство финансов должно согласовать предоставление государственных гарантий, указанных в данном пункте, с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а министр финансов - подписать документы относительно предоставления государственных гарантий.
Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" получило государственные гарантии для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях. Соответствующий закон приняла Верховная Рада. Отмечалось, что это поможет повысить уровень расчетов на рынке электроэнергии, в частности, и обеспечить выполнение меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику. Привлечение кредитных средств - один из нетарифных инструментов урегулирования ситуации, который позволяет избежать резкого одномоментного роста тарифа на передачу электроэнергии.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9 декабря снизила на 6% тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии, который будет действовать с января.
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