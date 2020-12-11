«Укрзализныця» планирует поднять тариф на пассажирские перевозки

Акционерная компания «Укрзализныця» в проект своего финансового плана на 2021 год заложила постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки - на 2% ежемесячно, начиная с марта.

Об этом сообщил и. о. члена правления компании, директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский в комментарии корреспонденту УНИАН.

«В проект финплана на 2021 года мы закладываем постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта», - сказал он.

Перцовкий подчеркнул, что повышение цены даст возможность компании инвестировать в повышение качества перевозок.

«Индексация цен на пассажирские перевозки не происходила годами, мы держали цены на протяжении всего карантинного периода, поэтому рост закладываем как можно более мягкий: 2% в месяц. Это позволит нам получить более 500 млн грн дохода, что хоть и не перекроет всех расходов на перевозку, но даст нам возможность инвестировать в повышение качества перевозок», - сказал он.

По его словам, цены на поездку по железной дороге в любом случае останутся доступными для потребителей.

«Цены на поездку по железной дороге так или иначе останутся максимально доступными по сравнению с другими видами транспорта, при этом мы продолжим активно развивать программы лояльности, предоставлять особые условия для групповых перевозок и совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывать динамическую тарификацию», - сказал он.