Финансовые новости
- |
- 11.12.20
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрзализныця» планирует поднять тариф на пассажирские перевозки
09:22 11.12.2020 |
Акционерная компания «Укрзализныця» в проект своего финансового плана на 2021 год заложила постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки - на 2% ежемесячно, начиная с марта.
Об этом сообщил и. о. члена правления компании, директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский в комментарии корреспонденту УНИАН.
«В проект финплана на 2021 года мы закладываем постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта», - сказал он.
Перцовкий подчеркнул, что повышение цены даст возможность компании инвестировать в повышение качества перевозок.
«Индексация цен на пассажирские перевозки не происходила годами, мы держали цены на протяжении всего карантинного периода, поэтому рост закладываем как можно более мягкий: 2% в месяц. Это позволит нам получить более 500 млн грн дохода, что хоть и не перекроет всех расходов на перевозку, но даст нам возможность инвестировать в повышение качества перевозок», - сказал он.
По его словам, цены на поездку по железной дороге в любом случае останутся доступными для потребителей.
«Цены на поездку по железной дороге так или иначе останутся максимально доступными по сравнению с другими видами транспорта, при этом мы продолжим активно развивать программы лояльности, предоставлять особые условия для групповых перевозок и совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывать динамическую тарификацию», - сказал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%
|Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине
|Возвращение Резниченко. Сможет ли Филатов при поддержке Зеленского отобрать Днепропетровщину у Коломойского
|Конфликт Тарана и Хомчака: Кого уволит Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрэнерго привлечет кредит в госбанках для погашения долгов перед ВИЭ
|«Укрзализныця» планирует поднять тариф на пассажирские перевозки
|АМКУ разрешил группе Nemiroff приобрести Немировский спиртзавод
|Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с «Caa1» до «B3», Райффайзен Банка Аваль - до «B2» по новой методологии
|В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу «ВиЭйБи Банка» как попытку его саботажа
|Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa в течение года
|Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому
Это интересно
|Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен
|Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
|Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
|Илон Маск подтвердил, что переехал в Техас
|Появились подробности о первом электрокаре Bentley
|Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто