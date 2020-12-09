Суд в Израиле возобновил рассмотрение иска «Приватбанка» против экс-владельцев на $600 миллионов

Окружной суд города Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка против экс-владельцев банка касательно схемы присвоения $600 млн и постановил, что исковые требования к IBD должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших собственников и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива, касательно схемы присвоения средств в размере не менее $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

ПриватБанк обратился к Israel Discount Bank с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка и нарушением своих обязанностей перед ПриватБанком, позволив осуществление очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокировании таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывания средств.

Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения ПриватБанка против указанного ходатайства в июле 2020 года.

7 декабря 2020 судья Окружного суда Тель-Авив, г-н Кабуб, вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства IDB в полном объеме и решил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал ИБД возместить судебные расходы, что свидетельствует о безоговорочной победе ПриватБанка.

"Теперь ИБД обязан подать возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из ПриватБанка более 600 млн долл. США путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД", - сообщает ПриваБанк.