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Горбулина избрали председателем наблюдательного совета Укроборонпрома
08:35 09.12.2020 |
Академик Владимир Горбулин избран председателем наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром.
Как передает Укринформ, об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в Фейсбуке.
«Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт», - написал Гусев.
Он отметил, что наблюдательный совет Укроборонпрома состоит из трех членов: самого Горбулина, первого заместителя министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко и бывшего директора Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетера.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 19 июня назначил первого вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина членом наблюдательного совета ГК Укроборонпром (по согласию).
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