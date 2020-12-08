Укрзализныця получает прибыли только от грузовых перевозок

Единственным прибыльным направлением работы АО "Укрзализныця" являются грузовые перевозки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Именно за счет прибыли, полученной от грузовых перевозок, компания удерживает в надлежащем состоянии инфраструктуру, выплачивает заработную плату работникам, субсидирует убыточные пассажирские перевозки и платит налоги в государственный и местные бюджеты, отмечается в сообщении. По данным Укрзализныци, в январе-октябре 2020 года доходы компании от грузовых перевозок составили около 53 млрд грн, прибыль - более 9 млрд грн.

В сегменте пассажирских перевозок за 10 месяцев 2020 года Укрзализныця получила 10,9 млрд грн убытков. В компании отмечают, что не получают никаких государственных дотаций на пассажирские перевозки и на протяжении многих лет покрывают убытки за средства от грузовых перевозок.

В сообщении также отмечается, что компания прилагает максимум усилий для дальнейшего развития грузового сегмента, принимает меры для увеличения грузооборота и доли собственных вагонов под загрузкой. Среди них, в частности улучшение эффективности операционной деятельности, организация маршрутных отправок, совершенствование диспетчеризации, ликвидация дефицита локомотивов.

Как сообщалось, Укрзализныця за 29 суток ноября 2020 года на 7% увеличила объемы перевозки грузов во всех сообщениях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе во внутреннем сообщении - на 21%.

