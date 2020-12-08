Финансовые новости
- |
- 08.12.20
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрзализныця получает прибыли только от грузовых перевозок
12:10 08.12.2020 |
Единственным прибыльным направлением работы АО "Укрзализныця" являются грузовые перевозки.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Именно за счет прибыли, полученной от грузовых перевозок, компания удерживает в надлежащем состоянии инфраструктуру, выплачивает заработную плату работникам, субсидирует убыточные пассажирские перевозки и платит налоги в государственный и местные бюджеты, отмечается в сообщении. По данным Укрзализныци, в январе-октябре 2020 года доходы компании от грузовых перевозок составили около 53 млрд грн, прибыль - более 9 млрд грн.
В сегменте пассажирских перевозок за 10 месяцев 2020 года Укрзализныця получила 10,9 млрд грн убытков. В компании отмечают, что не получают никаких государственных дотаций на пассажирские перевозки и на протяжении многих лет покрывают убытки за средства от грузовых перевозок.
В сообщении также отмечается, что компания прилагает максимум усилий для дальнейшего развития грузового сегмента, принимает меры для увеличения грузооборота и доли собственных вагонов под загрузкой. Среди них, в частности улучшение эффективности операционной деятельности, организация маршрутных отправок, совершенствование диспетчеризации, ликвидация дефицита локомотивов.
Как сообщалось, Укрзализныця за 29 суток ноября 2020 года на 7% увеличила объемы перевозки грузов во всех сообщениях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе во внутреннем сообщении - на 21%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрзализныця получает прибыли только от грузовых перевозок
|НБУ предоставил рефинансирование 6 банкам на 997,7 миллиона
|НБУ признал новую банковскую группу под контролем Ярославского
|Китайские инвесторы «Мотор Cич» начали международный арбитраж на 3,5 млрд доларов с государством Украина
|«Нафтогаз» будет мониторить данные о количестве и качестве газа
|У Энергоатом-Трейдинг новый руководитель
|Укроборонпром прекратит свое существование – новый глава госконцерна
Это интересно
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях
|150 американских дилеров Cadillac откажутся от сотрудничества с маркой
|Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
|Журнал Time впервые назвал Ребенка года. Им стала 15-летняя ученая
|3,5 секунды до 97 км/ч: представлен самый быстрый Ford Mustang Mach-E
|Представлен домашний голографический дисплей из будущего за $200
|Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров