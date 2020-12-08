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НБУ предоставил рефинансирование 6 банкам на 997,7 миллиона
08:13 08.12.2020 |
Национальный банк Украины 4 декабря 2020 года предоставил рефинансирование шести банкам на общую сумму 997,7 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте банка.
4 декабря 2020 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 6-ти банков на сумму 997, млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
По данным НБУ, рефинансирование предоставили: АО "Укрэксимбанк" - 500 млн грн, АБ "Клиринговый Дом" - 150 млн грн, "Первый Инвестиционный Банк" - 100 млн грн, АО "АКБ "Конкорд" - 87,7 млн грн, АКБ "Индустриалбанк" - 50 млн грн.
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