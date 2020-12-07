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НБУ признал новую банковскую группу под контролем Ярославского
11:51 07.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу "Кредит Днепр" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы АО "Банк Кредит Днепр".
Как сообщается на сайте регулятора, в состав группы вошли АО "Банк Кредит Днепр", АО "СК ИНГО", АО СК "ИНГО Жизнь", ООО КУА "Геритидж инвестмент менеджмент", ООО "Украинская металлургическая компания" и ОАО "ЗНВКИФ "Смарт Капитал".
По информации НБУ, контроллером банковской группы является бизнесмен Александр Ярославский.
Как сообщалось, 30 июля 2020 НБУ согласовал Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр". "Кредит Днепр" стала 26-й признанной НБУ банковской группой.
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