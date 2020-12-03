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Укроборонпром прекратит свое существование – новый глава госконцерна
14:27 03.12.2020 |
В 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. Об этом на пресс-конференции сообщил новый глава госконцерна Юрий Гусев.
Глава Укроборопрома отметил, что президент поручил провести трансформацию госконцерна.
"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы не допустить каких-либо коррупционных или иных рисков", - подчеркнул Гусев.
По его словам, планируется создать холдинг "Оборонительные системы Украины" (авиаремонт, бронетехника, высокоточное вооружение, радарные и морские системы) и Аэрокосмический холдинг (авиастроение, аэрокосмические компоненты, космические системы).
Он уточнил, что это только предварительная концепция.
"Корпоративная структура нового холдинга будет предусматривать существование набсовета, отдельных холдингов по направлениям", - пояснил Гусев.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ожидает принятия первых решений по реализации программы через 6-9 месяцев.
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