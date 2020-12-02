В Украине зарегистрировали два новых оператора почтовой связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), внесла в Единый государственный реестр операторов почтовой связи двух новых операторов рынка.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято на заседании НКРСИ 1 декабря.

«Внести в Единый государственный реестр операторов почтовой связи информацию об операторах ООО «ДЕНДІ - ФАРМ» и ООО «Двадцять пʼять годин», - говорится в решении комиссии.

Согласно представленным в НКРСИ материалам, ООО «ДЕНДІ - ФАРМ» будет специализироваться на предоставлении услуг по приему почтовых отправлений; обработке почтовых отправлений; перевозке почтовых отправлений; доставке (вручении) почтовых отправлений; выполнению поручений пользователей по почтовым переводам на территории Украины.

ООО «Двадцять п'ять годин» будет специализироваться на приеме почтовых отправлений; обработке почтовых отправлений; перевозке почтовых отправлений; доставке (вручении) почтовых отправлений; выполнении поручений пользователей по почтовым переводам на территории Украины и г. Одесса.

Согласно части шестой статьи 8 Закона Украины «О почтовой связи», Порядку ведения единого государственного реестра операторов почтовой связи, на основании сообщения о внесении информации в единый государственный реестр операторов почтовой связи.

Решение было принято на основании уведомления указанных компаний о внесении информации в единый государственный реестр операторов почтовой связи.