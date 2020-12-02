Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания Интерпайп поставила первую партию пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов немецкого железнодорожного оператора - Deutsche Bahn.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресслужбе Интерпайпа.

"Это крайне важный заказ и отличная возможность войти в список компаний-поставщиков для высокоскоростного пассажирского транспорта. На европейском рынке к такой продукции предъявляют очень жесткие требования, и, как правило, вагоностроительные и вагоноремонтные компании отдают предпочтение уже проверенным поставщикам. Успешное выполнение этого заказа для Deutsche Bahn открывает новые перспективы ж/д дивизиона Интерпайп", - сказал директор дивизиона железнодорожной продукции Интерпайп Александр Гарькавый.

Отмечается, что пассажирские железнодорожные колеса для высокоскоростных поездов - сложный продукт. Жесткие требования предъявляются к их показателям пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части геометрических параметров.

Специалисты R&D Интерпайп успешно справились с поставленной задачей, разработав всю технологию производства - от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.

Таким образом, украинское предприятие стало первым на постсоветском пространстве производителем, который вышел на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn.

