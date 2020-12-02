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Интерпайп начал поставки колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn
14:34 01.12.2020 |
Украинская промышленная компания Интерпайп поставила первую партию пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов немецкого железнодорожного оператора - Deutsche Bahn.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресслужбе Интерпайпа.
"Это крайне важный заказ и отличная возможность войти в список компаний-поставщиков для высокоскоростного пассажирского транспорта. На европейском рынке к такой продукции предъявляют очень жесткие требования, и, как правило, вагоностроительные и вагоноремонтные компании отдают предпочтение уже проверенным поставщикам. Успешное выполнение этого заказа для Deutsche Bahn открывает новые перспективы ж/д дивизиона Интерпайп", - сказал директор дивизиона железнодорожной продукции Интерпайп Александр Гарькавый.
Отмечается, что пассажирские железнодорожные колеса для высокоскоростных поездов - сложный продукт. Жесткие требования предъявляются к их показателям пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части геометрических параметров.
Специалисты R&D Интерпайп успешно справились с поставленной задачей, разработав всю технологию производства - от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.
Таким образом, украинское предприятие стало первым на постсоветском пространстве производителем, который вышел на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn.
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