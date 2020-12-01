Коломойский блокирует «Ощадбанку» доступ к получению компенсации за Крым

Государственный Ощадбанк обеспокоен решением судебной системы, которое может помешать получению более 1,3 миллиарда долларов компенсации от РФ за потери в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража - Арбитражного трибунала по делу по иску Ощадбанка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более 1,3 млрд долларов", - сообщает банк.

Поводом для этого стало принятие Верховным Судом к рассмотрению апелляционной жалобы компании "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража.

По мнению Ощадбанка, это решение Верховного Суда не соответствует действующему законодательству из-за несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не принимали участия в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение.

"Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка. Как следствие, выполнение решения арбитража на сумму более 1,3 млрд долларов под угрозой остановки", - отмечают в госбанке.

Ощадбанк в результате этих действий может потерять более 200 млн грн.

Напоминаем:

Компания "ИКБ-Инвест" обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов.

Взыскание средств должно произойти с Министерства юстиции Российской Федерации в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. С учетом процентов, общая сумма требований "Ощадбанка" к РФ составляет 1,3 млрд долларов.

По данным госреестра, основателем "ИКБ-Инвест" является "КУА "Финансовый капитал" - фирма из структур группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании 159 млн долларов с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

В рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Победителем этого аукциона стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского.

В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение "Фортифай" и прав на 99,77% акций "Проминвестбанка".

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.