Связанная с Коломойским компания отсудила офис ПриватБанка в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск НВ ООО "ОКЕАНМАШ" о праве собственности на одно из зданий головного офиса ПриватБанка в Днепре. Банк подаст апелляцию на решение суда от 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно заявлению пресс-службы ПриватБанка, здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка до национализации, в августе 2016 года.

"Судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов. С марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут релоцированы в другие офисы банка", - говорится в сообщении.