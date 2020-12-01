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«Укрзализныця» увеличила пропускную способность в направлении трех портов
13:32 30.11.2020 |
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на директора департамента коммерческой работы УЗ Ивана Хорьякова.
«В течение октября 2020 года мы провели ремонтные работы и открыли движение на станциях: «Жовтнева» (Николаев) - 3 пути; «Береговая» (Одесская обл.) - 2 пути и 2 стрелочных перевода и «Черноморск-порт» - 4 стрелочных перевода», - цитирует пресс-служба его слова.
Также Хорьяков сообщил, что до конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций «Береговая», «Измаил», «Жовтнева» и «Прибугская».
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