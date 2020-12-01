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Рассмотрение по сути дела ПриватБанка в США начнется в 2021 году
09:33 30.11.2020 |
Слушания по сути иска Приватбанка к бывшим собственникам в США начнутся в 2021 году. В этом году планируется завершение предварительных возражений ответчиков в деле, об этом в интервью для ZN.UA рассказал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. Паралельно в США проходят слушания по делу о мошенничестве в Приватбанке, инициированному Министерством юстиции США. Оно как и ПриватБанк обвиняет бывших владельцев финучреждения в выводе средств из банка и их отмывании на территории США.
Также он сообщил, что в данный момент идет подготовка к Лондонскому процессу, уже известно расписание заседаний. Идут процессуальные приготовления к рассмотрению дела по сути. Иск на 3 млрд долларов США требует просто невообразимого количества доказательств, свидетельских показаний и экспертных заключений.
В следующем году будет завершена подготовка материалов для слушания, для того чтобы рассмотреть дело в один прием в 2022 году.
Есть прогресс и в "израильском" процессе.
"Летом я давал показания в суде Израиля в контексте рассмотрения предварительных возражений одного из ответчиков. Мы ожидаем, что эти возражения будут отклонены в ближайшее время. Это позволит нам перейти к рассмотрению дела по сути в следующем году", - сказал Крумханзл.
Предправления ПриватБанка напомнил, что за последний год банк удвоил сумму исков к бывшим собственникам и сегодня речь уже идет о сумме, эквивалентной 10 млрд долларов США.
Напомним, что американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, по которой украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из ПриватБанка во время его национализации. Этот факт указывается в отчете компании, опубликованном в 2017 году.
Глава Нацбанка заявил, что НБУ не будет менять политику в отношении национализированного "ПриватБанка", с которым судятся бывшие владельцы - олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.
Сегодня Коломойский в очередной раз в судебном порядке пытался вернуть себе национализированный Приватбанк. Спустя четыре года в Украине не завершено ни одно расследование, доказывающее мошенничество и вывод средств из банка бывшими акционерами и менеджерами. Позиции экс-владельцев крепнут, а нынешнего собственника, то есть государства, - слабеют. О том, почему так, читайте в интервью Юлии Самаевой с главой правления Приватбанка Петром Крумханзлом.
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