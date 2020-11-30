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Укрзализныця и DHL будут развивать грузовые перевозки из Китая в Европу
09:26 30.11.2020 |
Укрзализныця и международная логистическая компания DHL Global Forwarding будут развивать контейнерные железнодорожные перевозки из Китая в Европу.
Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу УЗ, соответствующий меморандум компании подписали 27 ноября.
"Укрзализныця и DHL Global Forwarding будут развивать контейнерные железнодорожные перевозки Китай - Европа и планируют вводить новые международные маршруты", - говорится в сообщении.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, исполнительный директор Центра транспортной службы «Лиски» Эдвин Берзиньш и генеральный директор DHL Global Forwarding Стив Хуанг.
«Меморандумом предусмотрено, что Укрзализныця совместно с DHL будут организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок. Это действительно новый уровень международного сотрудничества и совершенно качественно другой уровень работы ЦТС «Лиски», - сообщил Жмак.
Председатель правления Укрзализныци отметил, что на основе филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» в Киеве будет создан мощный логистический центр для грузов компании DHL. Со своей стороны, Укрзализныця взяла обязательства работать над упрощением прохождения таможенных процедур по территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов. DHL и в дальнейшем будет продолжать развивать железнодорожную экспедицию с основным акцентом на транспортный коридор Китай - Украина - европейские страны и назад.
Кроме того, стороны будут обмениваться актуальной информацией, работать над совершенствованием тарифной политики, чтобы сделать перевозки более привлекательными для клиентов, обмениваться опытом по развитию транспортной логистики и инфраструктуры и пр.
Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину через территорию четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыли уже 17 поездов. В общей сложности по территории Украины на регулярной основе курсируют 36 контейнерных поездов, организованных Укрзализныцей, а контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины.
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