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«Сбербанк» проиграл Ощадбанку суд по делу о торговой марке
23:14 27.11.2020 |
Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил в силе судебное решение, признающее Ощадбанк законным владельцем торговой марки «Сбербанк» на территории Украины.
Об этом сообщается на сайте Верховного суда.
«26 ноября 2020 года КХС ВС принял постановление по делу № 910/11005/16 по иску ПАО "Сбербанк России" к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и ПАО "Государственный ощадный банк Украины" о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "Сбербанк" по свидетельству Украины от 10.09.2007 № 82116», - говорится в сообщении.
Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске.
Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.
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