«Сбербанк» проиграл Ощадбанку суд по делу о торговой марке

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил в силе судебное решение, признающее Ощадбанк законным владельцем торговой марки «Сбербанк» на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

«26 ноября 2020 года КХС ВС принял постановление по делу № 910/11005/16 по иску ПАО "Сбербанк России" к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и ПАО "Государственный ощадный банк Украины" о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "Сбербанк" по свидетельству Украины от 10.09.2007 № 82116», - говорится в сообщении.

Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.