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УЗ согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге
19:25 26.11.2020 |
Правление акционерной компании "Укрзализныця" согласовало договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.
"Укрзализныця" согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге. И мы в ожидании выхода первых частных компаний на пути УЗ. Рассчитываю, что договор будет заключен как можно быстрее», - цитирует пресс-служба слова министра.
Отмечается, что Мининфраструктуры реализовывает эту инициативу в рамках экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на отдельных железнодорожных маршрутах общего пользования.
Криклий напомнил, что первым участником эксперимента определено ООО "Украинская локомотивостроительная компания", которое будет осуществлять курсирование частных локомотивов на 9 участках железной дороги в Западной Украине.
Министр отметил, что отбор участников для экспериментального проекта продолжается, а интерес со стороны рынка оказался значительным.
"Благодаря проекту мы сможем протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков. Также это позволит отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре и исследовать риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных поездов на железнодорожной сети общего пользования", - сказал он.
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