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Кабмин дал Нафтогазу разрешение на разработку морского шельфа
23:01 25.11.2020 |
Кабинет Министров передал НАК "Нафтогаз Украины" участок морского шельфа для разработки нефтегазоносных пластов без аукциона.
Об этом во время заседания правительства сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает корреспондент Укринформа.
Проектом предлагается НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона получить специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в пределах исключительной экономической зоны Украины, что позволит увеличить собственную добычу газа, создать дополнительные рабочие места, наполнить как местный, так и государственный бюджет", - отметил Абрамовский.
По его словам, компания сможет приступить к разработке шельфа сразу после принятия данного постановления.
"Кроме политических аспектов разработки данного месторождения, есть и экономические аспекты: неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынке газа. Наша цель, чтобы государственная компания начала этот процесс. А во время промышленной разработки могут быть привлечены инвесторы или компания сможет добывать собственными силами", - сказал министр.
Абрамовский добавил, что деятельность НАК "Нафтогаз Украины" регулируется государством, поэтому компания платит дивиденды из своей прибыли.
"Стоимость цены (спецразрешения - ред.) почти соответствует размеру дивидендов, которые компания планирует выплатить в следующем году. Мы не видим дополнительных потерь для государственного бюджета", - подчеркнул министр.
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