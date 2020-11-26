Кабмин дал Нафтогазу разрешение на разработку морского шельфа

Кабинет Министров передал НАК "Нафтогаз Украины" участок морского шельфа для разработки нефтегазоносных пластов без аукциона.

Об этом во время заседания правительства сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает корреспондент Укринформа.

Проектом предлагается НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона получить специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в пределах исключительной экономической зоны Украины, что позволит увеличить собственную добычу газа, создать дополнительные рабочие места, наполнить как местный, так и государственный бюджет", - отметил Абрамовский.

По его словам, компания сможет приступить к разработке шельфа сразу после принятия данного постановления.

"Кроме политических аспектов разработки данного месторождения, есть и экономические аспекты: неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынке газа. Наша цель, чтобы государственная компания начала этот процесс. А во время промышленной разработки могут быть привлечены инвесторы или компания сможет добывать собственными силами", - сказал министр.

Абрамовский добавил, что деятельность НАК "Нафтогаз Украины" регулируется государством, поэтому компания платит дивиденды из своей прибыли.

"Стоимость цены (спецразрешения - ред.) почти соответствует размеру дивидендов, которые компания планирует выплатить в следующем году. Мы не видим дополнительных потерь для государственного бюджета", - подчеркнул министр.