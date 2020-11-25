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Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners
09:30 25.11.2020 |
Киевский апелляционный суд по жалобе экс-акционера ныне государственного ПриватБанка Игоря Коломойского обязал Соломенский райсуд продолжить рассмотрение по сути дела о законности договоров ПриватБанка с его консультантами, в том числе с Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells и "Астерс".
"Киевский апелляционный суд по делу (по иску - ИФ) Коломойского о признании недействительными договоров с консультантами ПриватБанка отменил определение об оставлении иска без рассмотрения и отправил дело в Соломенский райсуд для продолжения рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба банка во вторник.
Согласно определению суда в едином госреестре судебных решений, ответчиками по соответствующему делу также выступают Национальный банк Украины (НБУ), Министерство финансов, компании-консультанты банка.
Ранее, 9 июня этого года Соломенский райсуд Киева оставил без рассмотрения поданный Коломойским в декабре-2017 иск из-за "отсутствия обоснованных исковых требований".
Как сообщалось, Hogan Lovells сопровождает судебные процессы по национализации ПриватБанка за рубежом, а "Астерс" - в Украине.
В свою очередь, Kroll и Alixpartners были привлечены для финансового расследования деятельности бывших владельцев ПриватБанка. В частности, Kroll в начале 2018 года, по результатам аудита, подтвердила утверждение, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, как минимум, в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
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В пресс-службе добавили, что по состоянию на 20 ноября этого года ВостГОК поставил Энергоатому 522,9 тонн уранового оксидного концентрата. В то же время письмом от 12 ноября 2020 г. ГП «ВостГОК» сообщил, что в этом году не сможет закрыть полный объем поставок и предложило «перенести» 90 тонн УОК на январь 2021 года.
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