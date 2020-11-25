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«Биофарма» собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина
08:03 24.11.2020 |
Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина, сообщил президент компании Константин Ефименко.
"Биофарма" собрала 2200 литров ковидной плазмы. Для первой загрузки фракцинатора нужно 1800 литров, мы имеем даже больший объем", - сказал он журналистам в ходе визита в плазмацентр компании в Киеве во вторник
Ефименко сообщил, что компания планирует на следующей неделе провести первую нагрузку фракцинатора для производства первой партии гипериммуного иммуноглобулина из плазмы людей, переболевших ковидом.
По словам Ефименко, на производство препарата необходимо 8-9 дней.
Компания начала собирать ковидную плазму в мае, но тогда процесс сбора был медленным, так как количество перенесших ковид было невелико.
"Сейчас скорость заготовки возросла", - сказал Ефименко.
Он отметил, что стоимость одного флакона препарата может составить 10 тыс. грн, потребность на курс может составить 3-4 флакона.
На производство одного флакона нужно около 2,5 л плазмы. За одну донацию донор может сдать до 800 мл плазмы.
Biopharma - украинская биотехнологическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет.
Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу, поставляет свою продукцию в более чем 30 стран мира. Осенью 2019 года Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.
Компания развивает сеть собственных плазмацентров. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове.
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