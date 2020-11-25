Месячный грузооборот Укрзалізниці вырос на 22%

С мая по октябрь 2020 года месячный грузооборот АО "Укрзалізниця" во всех видах сообщений вырос на 22%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в апреле нынешнего года объемы перевозки грузов стремительно сократились и грузооборот компании составил лишь 4 256 млн тоннокилометров (ткм). В мае этот показатель уже составлял 12 888 млн ткм, а в октябре - 15 721 млн ткм.

Грузооборот Укрзалізниці во внутреннем сообщении за октябрь 2020 года равнялся 6 163 млн ткм.

"Этот показатель является рекордным не только для 2020 года, но и для 2017-2019 годов", - подчеркивают в компании.

Впрочем, отмечается, что на фоне увеличения объемов перевозок во внутреннем сообщении происходит падение грузооборота импортных и транзитных грузов.

Как сообщал Укринформ, за июль-сентябрь 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года АО "Укрзалізниця" на 11,3% увеличило объемы грузовых перевозок во внутреннем сообщении и на 1,8% - в экспортном.

