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Месячный грузооборот Укрзалізниці вырос на 22%
18:11 24.11.2020 |
С мая по октябрь 2020 года месячный грузооборот АО "Укрзалізниця" во всех видах сообщений вырос на 22%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в апреле нынешнего года объемы перевозки грузов стремительно сократились и грузооборот компании составил лишь 4 256 млн тоннокилометров (ткм). В мае этот показатель уже составлял 12 888 млн ткм, а в октябре - 15 721 млн ткм.
Грузооборот Укрзалізниці во внутреннем сообщении за октябрь 2020 года равнялся 6 163 млн ткм.
"Этот показатель является рекордным не только для 2020 года, но и для 2017-2019 годов", - подчеркивают в компании.
Впрочем, отмечается, что на фоне увеличения объемов перевозок во внутреннем сообщении происходит падение грузооборота импортных и транзитных грузов.
Как сообщал Укринформ, за июль-сентябрь 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года АО "Укрзалізниця" на 11,3% увеличило объемы грузовых перевозок во внутреннем сообщении и на 1,8% - в экспортном.
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