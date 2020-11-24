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НБУ предоставил рефинансирование двум банкам
15:55 24.11.2020 |
Национальный банк 20 ноября предоставил рефинансирование двум банкам на 600 млн грн под 6% годовых.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины сообщает, что 20.11.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 600,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
Рефинансирование было предоставлено ПАО "КБ "Аккордбанк " в размере 300 млн грн и АО "Правекс Банк" в размере 300 млн грн.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк Украины 13 ноября 2020 г. предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.
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