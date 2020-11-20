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«Укрзализныця» изменила условия транзитной перевозки грузов
17:19 20.11.2020 |
Акционерная компания «Укрзализныця» внесла изменения в договор «Об организации перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом Украины».
Об этом сообщила пресс-служба Центра транспортной логистики «Укрзализныци».
Изменения касаются отмены обязанности заказчика обеспечить внесение первого взноса денежных средств в качестве оплаты за будущие перевозки украинскими железными дорогами в размере 300 тыс. долл.
Согласно сообщению, такое решение принято с целью обеспечения максимальной конкурентоспособности и привлекательности украинской транспортной системы на международном рынке транспортных услуг.
В частности, новой редакцией договора предусмотрено, что заказчик должен обеспечить наличие денежных средств для уплаты соответствующих сумм провозных платежей на лицевых счетах для резервирования при приеме на территорию Украины вагонов, следующих под его кодом плательщика.
«Размер оплаты и периодичность ее внесения определяется заказчиком самостоятельно, отдельно по каждой валюте, исходя из ожидаемого объема перевозок, других услуг с учетом зарезервированных средств», - сказано в сообщении.
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