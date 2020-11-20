АМКУ заявляет о признаках монопольного положения «Нафтогаза» на рынке природного газа

Антимонопольный комитет заявил, что "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.

Об этом говорится в письме главы Комитета Ольги Пищанской к премьеру Денису Шмыгалю от 13 ноября 2020 года, которое есть в распоряжении ЭП.

"Субъект хозяйствования в лице "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча" и других субъектов, связанных с НАК, отношениями контроля, имеет признаки монопольного (доминирующего) положения на общегосударственном рынке первичной реализации природного газа.

При этом, Группа Нафтогаз осуществляет деятельность на разных уровнях дистрибуции природного газа от его добычи до поставки потребителям", - отмечают в АМКУ.

В АМКУ подчеркивают, что наличие у Группы Нафтогаз доступа к ресурсу "Укргаздобычы", который составляет около 70% от общего объема газа отечественной добычи, может предоставлять группе "конкурентные преимущества на рынке поставок газа и приводить к искажению конкуренции на рынке".

В АМКУ напомнили, что с 1 августа 2020 у бытовых потребителей появилась возможность выбирать постачльника, в том числе и по ценовому критерию.

Комитет также сообщает о получении 17 заявлений от поставщиков природного газа об имеющихся в действиях Группы Нафтогаз признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

С другой стороны, в АМКУ поступают заявления от "Газпостачальнои компании "Нафтогаз Украины" на действия сбытовых компаний, которые заключаются в создании препятствий при смене потребителями поставщика природного газа.

В Комитете добавили, что рассматривают указанные заявления, и будут принимать соответствующие меры в случае выявления признаков нарушения законодательства.

"Такие действия участников рынка, при определенных условиях, могут привести не только к негативным последствиям для конкуренции, а создать условия для возникновения кризисных ситуаций на рынке газа", - подчеркнули в АМКУ

В Комитете считают, что устранению проблемных ситуаций способствовать, в частности, развитие биржевой торговли природным газом, который должен обеспечить возможности равного доступа к ресурсу природного газа.

В письме Антимонополньий комитет просит Шмыгаля поручить Минэнерго провести анализ факторов, которые могут сдерживать развитие на рынке природного газа.

А также, в случае необходимости, рассмотреть вопрос реализции природного газа на биржах обществами, 100% которых принадлежат государству, или единственным акцинером которых является государство.