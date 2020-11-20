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«Метинвест» принудительно выкупил акции у миноритариев «Запорожогнеупора»
10:05 20.11.2020 |
Зарегистрированная в Нидерландах Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", вместе с аффилированными структурами стала собственником 100% акций ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупорных изделий, в результате процедуры squeeze-out.
Эту информацию подтвердили в пресс-служба "Метинвеста", передает Интерфакс-Украина.
"Действительно, группа "Метинвест", совместно с "Запорожсталью" и другой компанией стали собственником 100% акций", - сообщили в пресс-службе группы.
Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с группой "Метинвест", в августе направила миноритариям ЧАО "Запорожогнеупор" безотзывные предложения о принудительном выкупе акций (squeeze-out) по цене 20 грн за каждую при их номинальной стоимости 13 грн.
При этом, по данным "Запорожогнеупора" на 17 ноября доля Barlenco Ltd. возросла с 0,41% до 5,4%.
До этого в совокупности группе "Метинвест" прямо и опосредовано принадлежало 95,01% акций ЧАО "Запорожогнеупор".
Уточнялось, что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций - 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор".
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры - группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".
"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.
"Запорожогнеупор" по итогам работы в 2018 году нарастил чистую прибыль на 52,7% по сравнению с предыдущим годом - до 97,58 млн грн с 63,884 млн грн, нераспределенная прибыль к концу 2018 года составляла 184,84 млн грн. Данные за 2019 год не обнародовались.
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