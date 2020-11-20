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Укрпошта отменила процентную комиссию за перевод денег с карты на карту
08:52 20.11.2020 |
Почтовый оператор Укрпошта отменил до конца 2020 года процентную комиссию за перевод денег с одной банковской карты на другую. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей Facebook странице.
"Мы уменьшаем комиссию и до конца года не начисляем проценты на переводы онлайн с карты на карту украинских банков. Теперь только фиксированный тариф в 5 грн за каждый перевод денег", - написал Смелянский.
Он объяснил, что раньше, чтобы переслать родственникам 14 999 грн необходимо было оплатить 1% от суммы перевода, плюс 5 грн тарифа, и общая комиссия за такой перевод составляла 150 грн.
"Начиная с сегодняшнего дня и до 31 декабря у клиентов появилась возможность пересылать деньги онлайн и экономить до 150 грн", - убеждает Смелянский.
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