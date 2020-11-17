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Порт Южный достиг рекордного объема грузопереработки
15:34 17.11.2020 |
По оперативной информации главной диспетчерской Администрации морского порта Южный с начала 2020 года и по состоянию на 14 ноября портовыми операторами морского порта Южный был обработан рекордный объем грузов - 53 млн 882 тыс. тонн. В то время как грузооборот за весь 2019 г. составил 53 млн 862 тыс. тонн.
Как сообщалось, за десять месяцев с начала года - с января по октябрь - портовые операторы морского порта Южный обработали 51 млн 558 тыс. тонн грузов. Этот показатель превысил аналогичный 2019 года на 17,6%.
Морской порт Южный специализируется на перегрузке навалочных, генеральных, наливных, химических грузов и удобрений. В том числе руды, угля, металла, окатышей, карбамида, аммиака, метанола, зерна, пальмового масла, нефти и нефтепродуктов.
Основные направления перевозок - это страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов, Латинской Америки, США, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день, морпорт Южный - единственный порт в Черноморско-Азовском бассейне, который в состоянии принимать суда грузоподъемностью более 200 тыс. тонн и максимальной осадкой 18,9 м, что позволяет портовым мощностям регулярно устанавливать рекордные показатели. На сегодняшний день портовые операторы морского порта Южный обрабатывают треть от всего объема перерабатываемых грузов всеми морскими портами Украины.
В морском порту Южный расположено 29 причалов, 16 из которых принадлежит частным портовым операторам, 13 - Администрации морских портов Украины. Суммарная длина причального фронта порта составляет 5,5 км.
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