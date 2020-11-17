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«Укроборонпром» отчитался о росте дохода на 9%
14:59 17.11.2020 |
Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" по итогам работы в январе - сентябре 2020 года получили 24,6 млрд грн дохода, что на 9% или на 2,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба госконцерна, операционная прибыль "Укроборонпрома" за 9 месяцев 2020 года выросла в 2,2 раза и составила 3,1 млрд благодаря увеличению производства и продаж бронетехники, высокоточного оружия и газотурбин.
Прибыль до налогообложения по результатам 9 месяцев составляет 1,9 млрд грн, что соответствует прибыли за весь 2019 год.
При этом в концерне уточнили, что перед сравнением показатель дохода за 9 месяцев 2019 года был скорректирован в меньшую сторону на 3,91 млрд грн, поскольку этот экспортный контракт был выполнен на в 2018 году, а в первом полугодии 2019 года из-за задержки. Кроме того, показатели были скорректированы на курсовую разницу по кредитам, полученным до 2014 года, что позволило увеличить показатель прибыльности концерна в 2020 году на 407 млн, снизив его на 355 млн грн в 2019 году.
Предприятиями концерна с начала года получено новых заказов на 27,7 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года - 31,8 млрд грн.
"На фоне падения производства во всех отраслях отечественной промышленности предприятиям ГК "Укроборонпром" удалось сохранить свои темпы производства ВВТ в рамках государственного оборонного заказа и экспортных контрактов", - подчеркивается в сообщении.
При этом в госконцерне отмечают негативное влияние ряда факторов на производственную деятельность, в том числе задержку финансирования государственного оборонного заказа более чем на три месяца, и, соответственно, отсрочку сроков контрактной кампании, которая, по факту, началась только во втором квартале текущего года.
Кроме того, глобальный экономический кризис провел к уменьшению, а в отдельных случаях - к полному замораживанию финансово-экономической активности партнеров и иностраннных заказчиков, а ограничение авиа и наземного сообщения привели к отмене большинства международных выставок и мероприятий, сделало невозможным регулярные контакты в рамках как действующих контрактов, так и потенциальных международных проектов, которые поставлены на паузу.
Кроме того, из-за карантина с марта предприятия-участники "Укроборонпрома" работают в особом режиме: количество персонала, ежедневно задействованного в производстве, существенно сокращено до критически необходимого, введен режим удаленной работы, требующий дополнительных инвестиций в цифровую инфраструктуру предприятий, отдельные предприятия становились на простой в связи с выявлением заболевания у сотрудников или вводили неполную рабочую неделю.
В состав созданного в декабре 2010 года указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят свыше 100 предприятий украинского ОПК по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судо- и ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники. В их числе - более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой, проектированием и исследованиями, и шесть компаний-спецэкспортеров.
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