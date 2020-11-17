НБУ предоставил Укрэксимбанку 10,8 млрд грн и Альфа-Банку 2,8 млрд грн рефинансирования до 5 лет под 6%





Национальный банк Украины (НБУ) выдал государственному Укрэксимбанку 10,76 млрд грн и частному Альфа-Банку (оба - Киев) 2,8 млрд грн на аукционе 13 ноября по рефинансированию на срок от года до пяти лет, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора в понедельник.

Как сообщила пресс-служба Укрэксимбанка агентству "Интерфакс-Украина", банк направит соответствующие средства на формирование резервов под потери от ухудшения качества кредитного портфеля.

Согласно сообщению на сайте Альфа-Банка, финучреждение привлекло 2,8 млрд грн на срок до пяти лет для пополнения своей базы фондирования в национальной валюте.

"Это в итоге позволит банку более активно наращивать кредитную поддержку бизнеса, который в настоящее время в условиях карантинных ограничений нуждается в долгосрочном финансовом ресурсе для скорейшего восстановления активной работы", – указано в сообщении.

Согласно данным регулятора, Нацбанк провел два тендера по рефинансированию 13 ноября, в ходе которых предоставил четырем банкам 431 млн грн (на срок до 90 дней) и 12-ти банкам – 16,15 млрд грн (от года до пяти лет) под 6% годовых. В частности, на соответствующих тендерах Аккордбанк привлек 700 млн грн, ТАСкомбанк – 570 млн грн, банк "Альянс" – 500 млн грн, банк "3/4" – 257 млн грн, банк "Сич" – 250 млн грн, PINbank – 185 млн грн, банк "Львив" – 139 млн грн и банк "Кредит Днепр" – 115 млн грн.

Помимо того, на соответствующих тендерах НБУ предоставил Индустриалбанку 75 млн грн, Кристаллбанку – 63 млн грн, банку "Авангард" – 60 млн грн, банку "Грант" – 46 млн грн, Пиреус Банку – 40 млн грн и банку "Глобус" – 19 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 26 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 29,15 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 20 ноября, а на срок от года до пяти лет – 11 декабря.