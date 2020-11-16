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«Приватбанк» отсудил миллиард у компании Коломойского
15:46 16.11.2020 |
Суд удовлетворил иск Приватбанка к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 миллиард гривень задолженности.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, сообщает Finbalance.
Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств Приватбанк разорвал кредитный договор. А "Агротерминал" отмечала, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, - 03.11.2026.
Суд решил, что ПриватБанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.
По данным госреестра, основатель "Агротерминала" - компания "Бориваж", бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед ), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).
"Бориваж" и Скотник также являются учредителями "Агротерминал Логистик", которое было поручителем Приватбанка по рефинансированию, привлеченному банком у НБУ еще до национализации.
Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области (в акватории порта "Южный", общая мощность перевалки - 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.
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