Верховный суд возобновил рассмотрение кассации ПриватБанка о взыскании депозитов Боголюбовой

Верховный суд (ВС) возобновил рассмотрение кассационной жалобы государственного ПриватБанка на решение судов предыдущих инстанций о взыскании в пользу Елены Боголюбовой (бывшей супруги экс-акционера финучреждения Геннадия Боголюбова) размещенных ею до национализации банка депозитов на сумму $15,66 млн, EUR1,845 млн и 30,43 млн грн.

Согласно определению суда, размещенному в Едином госреестре судебных решений, на который ссылается издание Finbalance, рассмотрение соответствующего дела было приостановлено ВС 16 октября 2019 года до окончания пересмотра в кассационном порядке Большой Палатой ВС дела по иску семьи Суркисов об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) о признании их связанными с ПриватБанком лицами.

Как сообщалось, Большая палата ВС 15 июня 2020 года частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и ПриватБанка и отменила определения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, тем самым оставив в силе решения НБУ о признании Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Ранее, 13 апреля 2018 года Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляционную жалобу ПриватБанка, подтвердив решение Октябрьский райсуд Днепра от 5 сентября 2017 года, которым суд постановил взыскать с финучреждения в пользу Боголюбовой соответствующие депозиты.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации обязательства банка перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии финучреждения. Депозиты Боголюбовой также участвовали в процедуре bail-in.