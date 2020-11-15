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Аэропорты Украины за 10 мес. сократили пассажиропоток на 63%, авиакомпании – на 64%
13:45 15.11.2020 |
Аэропорты Украины в январе-октябре 2020 года, согласно оперативным данным, обслужили 7,656 млн пассажиров, что на 63,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Как сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 63,9% - до 6,769 млн чел.
Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-октябре текущего года украинские авиакомпании обслужили почти 4,272 млн чел., что на 64,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 3,835 млн чел. (сокращение на 65%).
При этом за 10 месяцев украинские авиакомпании выполнили 37,8 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 57,2%), в т.ч.30 тыс. международных (-59,8%).
Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.
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