«Украэрорух» выиграл в Верховном суде Украины дело против авиакомпании МАУ

Верховный суд Украины (ВСУ) поддержал позицию Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") обязать авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию, что лишило авиаперевозчика возможностей неуплаты долга за полученные услуги.

Как сообщила пресс-служба "Украэроруха" в четверг, 30 сентября 2020 года Кассационный хозяйственный суд в составе ВСУ отказал МАУ в удовлетворении кассационной жалобы на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о необходимости обязать авиакомпанию заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.

Ранее постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда была в полном объеме удовлетворена апелляционная жалоба "Украэроруха" МАУ по урегулированию разногласий и обязательства компании заключить соответствующий договор.

"Попытки авиакомпании-должника обжаловать это решение в Верховном суде сегодня получили окончательное решение, в результате которого признана необходимость подписания авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" договора с "Украерорухом" о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию и определен механизм взимания платы, который является стандартным для всех украинских авиаперевозчиков", - указали в предприятии.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киевской области в августе 2020 года признал отсутствие дискриминационных условий договора "Украэроруха" по обслуживанию в споре с МАУ.

Авиакомпания МАУ подала в суд иск о дискриминационных условиях договора по аэронавигационному обслуживанию осенью 2018 года.

