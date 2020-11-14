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«Vodafone Украина» запустил сеть LTE 900 МГц в Херсонской области
14:15 14.11.2020 |
Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) в Херсонской области, установив 24 базовые станции.
Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, к настоящему времени "Vodafone Украина" запустил уже почти 700 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 4,2 тыс. населенных пунктов в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, областях и городе Ивано-Франковск.
Расширение 4G-покрытия в областях дало оператору возможность совместно с региональными администрациями развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах.
Компания отмечает, что до конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. Помимо того, до середины 2024 года должно быть обеспечено покрытие сетью 4G дорог международного и национального значения.
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