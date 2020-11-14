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«Укрзализныця» объявила закупку каменного угля на 2021г по рамочному соглашению
13:12 14.11.2020 |
АО "Укрзализныця" объявила конкурсный отбор поставщиков каменного угля на 2021 год по рамочному соглашению.
"Компания впервые будет применять эту модель для закупки твердого топлива. Такой алгоритм закупки решает вопрос комплексно: привлечь широкий круг поставщиков, отойти от практики закупки продукции в периоды пикового роста цены, получить справедливую и максимально выгодную цену и обеспечить бесперебойное снабжение твердым топливом в течение всего года", - написал глава компании Владимир Жмак в своем Телеграм-канале в пятницу.
Он также пригласил всех поставщиков каменного угля принять участие в процедуре закупки.
Как сообщила пресс-служба УЗ, в целом планируется закупить почти 26,2 тыс. тонн каменного угля марки ДГ (13-100) ориентировочно на сумму 84,5 млн грн. Единственным критерием оценки тендерных предложений на данную закупку является цена. Предусматривается выбрать 20 участников, с которыми будет составлено рамочное соглашение.
Предложения от участников закупки принимаются до 14 декабря 2020 года.
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|«Укрзализныця» объявила закупку каменного угля на 2021г по рамочному соглашению
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