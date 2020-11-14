«Укрзализныця» объявила закупку каменного угля на 2021г по рамочному соглашению

АО "Укрзализныця" объявила конкурсный отбор поставщиков каменного угля на 2021 год по рамочному соглашению.

"Компания впервые будет применять эту модель для закупки твердого топлива. Такой алгоритм закупки решает вопрос комплексно: привлечь широкий круг поставщиков, отойти от практики закупки продукции в периоды пикового роста цены, получить справедливую и максимально выгодную цену и обеспечить бесперебойное снабжение твердым топливом в течение всего года", - написал глава компании Владимир Жмак в своем Телеграм-канале в пятницу.

Он также пригласил всех поставщиков каменного угля принять участие в процедуре закупки.

Как сообщила пресс-служба УЗ, в целом планируется закупить почти 26,2 тыс. тонн каменного угля марки ДГ (13-100) ориентировочно на сумму 84,5 млн грн. Единственным критерием оценки тендерных предложений на данную закупку является цена. Предусматривается выбрать 20 участников, с которыми будет составлено рамочное соглашение.

Предложения от участников закупки принимаются до 14 декабря 2020 года.

