Больницы «Укрзализныци» начнут принимать пациентов с COVID-19, МОЗ профинансирует расходы

Клинические больницы "Укрзализныци" (УЗ) начнут принимать больных COVID-19, а министерство здравоохранения Украины обеспечит клиники УЗ всем необходимым для лечения и профинансирует необходимые текущие расходы в рамках привлечения компании к борьбе с пандемией.

"Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных на COVID-19", - отмечается в сообщении на сайте ж/д компании.

Такая договоренность была достигнута во время встречи главы "Укрзализныци" Владимира Жмака и министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Согласно сообщению, МОЗ обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы.

Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзализныци" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.

