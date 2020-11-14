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S&P вслед за Fitch объявило рейтинг «Интерпайпа» на уровне «B», прогноз стабильный
12:37 14.11.2020 |
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings вслед за другим агентством - Fitch Ratings - объявило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) холдинговой компании группы "Интерпайп" на уровне "B", прогноз стабильный.
Согласно пресс-релизу агентства, Interpipe Holdings Plc осуществила важные действия в 2020 году, несмотря на сложные рыночные условия после выхода из дефолта в октябре 2019 года.
"Наше мнение о кредитоспособности компании основывается на ее позиции небольшого производителя стали с лидирующей позицией в этой нише на рынке ж/д колес, небольшого долга и наших ожиданиях положительного свободного операционного денежного потока (FOCF). Мы присваиваем "Интерпайпу" долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "B". Стабильный прогноз отражает способность компании ориентироваться в тяжелых условиях деятельности с ограниченным давлением на ее баланс", - констатируется в пресс-релизе агентства.
В свою очередь в пресс-релизе "Интерпайпа" в пятницу уточняется, что кредитный рейтинг от S&P Global полностью соответствует рейтингу, ранее предоставленному Fitch Ratings, а также соответствует текущему суверенному рейтингу и перспективам Украины по международной рейтинговой шкале S&P.
При этом отмечается, что агентство кредитных рейтингов указало на выполнение "Интерпайпом" важных этапов развития в 2020 году несмотря на сложные рыночные условия, после завершения реструктуризации долга в октябре 2019 года. Его кредитоспособность подкрепляется уникальной позицией небольшого производителя стали с лидирующей позицией на нишевом рынке стали для железнодорожных колес, ограниченным долгом на балансе и ожиданием положительного свободного операционного денежного потока, уточняется в пресс-релизе.
"Стабильный прогноз отражает способность "Интерпайпа" ориентироваться в жестких условиях работы с ограниченным давлением на ее баланс и в то же время создает благоприятные условия для ее деятельности. Оценка профиля финансовых рисков "Интерпайп" не полностью отражает очень низкий уровень долга, поскольку были приняты во внимание ограниченная история и ограниченный перечень событий за этот период ("послужной список")", констатируется в сообщении.
Таким образом, как и Fitch Ratings, S&P Global также отмечает, что повышение рейтинга возможно при следующих условиях: сохранении стабильных операционных показателей в ближайшие 6-9 месяцев, внедрении новой структуры капитала и инструментов погашения старых долгов, поддержке репутации с надежными кредитными показателями и благоразумной финансовой политикой, а также при достаточной ликвидности.
Как сообщалось, Fitch Ratings 12 ноября объявило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ТКК "Интерпайп" на уровне "B", прогноз стабильный.
"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе - 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.
В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.
В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
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