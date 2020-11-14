Набсовет на ГП «Антонов» создается по итогам forensic-аудита Ernst&Young – «Укроборонпром»

Компания Ernst & Young France с привлечением украинского офиса Ernst & Young по заказу госконцерна "Укроборонпром" и при технической помощи правительства Франции осуществила проект forensic-аудита в отношении определенных видов деятельности одной из крупнейших компаний концерна - госпредприятия "Антонов".

"По результатам проекта аудиторы сформировали следующие рекомендации: разработать новую модель корпоративного управления на предприятии, в том числе внедрить наблюдательный совет; ввести трехуровневую систему линий защиты", - говорится в сообщении "Укробоонпрома" в пятницу.

Согласно ему, эта система линий защиты должна базироваться на: улучшении управления операционной деятельностью; управлении рисками; внедрении внутренних контролей; функции комплаенс и осуществлении антикоррупционных мер на всех уровнях компании; создании независимого подразделения внутреннего аудита и подчиняться непосредственно наблюдательному совету.

Ernst&Young считают необходимым создать на уровне набсовета концерна подразделение (комплаенс офис), который будет следить за тем, чтобы менеджмент в принятии решений действовал в интересах компании.

"Укроборонпром" указал, что такой forensic-аудит "Антонова" стал пилотным проектом по развитию элементов антикоррупционной архитектуры концерна. Проект состоял из нескольких фаз: изучение специфики работы и коммерческих сделок предприятия, анализ ключевых процессов и существующей системы контроля, анализ данных, в частности бухгалтерских транзакций, предоставление отчета о результатах исследования.

Результаты forensic аудита будут предоставлены для дальнейшего расследования правоохранительным органам - СБУ и НАБУ, говорится также в сообщении.

Как сообщалось, Ассоциация "Укравиапром", Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины и Профсоюз авиастроителей Украины выступили с протестом против решения "Укроборонпром" от 4 ноября внести изменения в устав "Антонова" о создании набсовета ГП и предложили передать предприятие из состава госконцерна в управление Минстратегпрома.

ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза - до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% - до 5 млрд 998,66 млн грн.

В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% - до 3 млрд 524,09 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 8,1% - до 340,06 млн грн.

Около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).

