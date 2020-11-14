«Экобиотек-Украина» завершило реструктуризацию долга Ощадбанку по спецпроцедуре

ООО "Экобиотек-Украина" 12 ноября завершило процедуру финансовой реструктуризации перед Ощадбанком (оба - Киев) по спецпроцедуре, сообщается на сайте административного секретариата при Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) в пятницу.

"Поздравляем коллег с успешным завершением процедуры финансовой реструктуризации, привлеченным кредитором выступает АО "Ощадбанк", должник - ООО "Экобиотек-Украина", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Экобиотек-Украина" 21 октября 2020 года начало процедуру финансовой реструктуризации перед Ощадбанком.

По итогам января-июня 2020 года Ощадбанк провел реструктуризацию неработающих кредитов на 7,89 млрд грн (по закону о финансовой реструктуризации на 887 млн грн).

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанкзанимал 2-е место (266,29 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

"Экобиотек-Украина" специализируется на производство масла, животных жиров, пряностей и приправ, а также фармацевтических препаратов. Помимо этого, компания занимается посредничеством в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц, конечным бенефициарным собственником ООО "Экобиотек-Украина" выступает Дарья Туник, которая через "Зилистен Лимитед" владеет частью его акций.

Уставный капитал компании - 600 тыс. грн.